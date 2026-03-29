Problemi u Banjaluci: Mještani održali mirni protest

Banjalučka prigradska naselja zbog snježnih padavina u problemima! Naselje Bukvalek, svega pet kilometara od Banjaluke, već tri dana je bez struje!

Putevi neprohodni, saobraćaj otežan! I nisu jedini koji imaju problema. Slična situacija je i u Donjim Kolima. Zbog nebrige gradskih vlasti, mještani ovog naselja održali su mirni protest.

Okupili si se na dijelu magistralnog puta Banjaluka Jajce u Srpskim Toplicama. Na nadležne apeluju da rade svoj posao!

Snijeg je otežao putnu prohodnost, kretanje i napajanje električnom energijom na svega nekoliko kilometara od Banjaluke. Prigradsko naselje Bukvalek udaljeno pet kilometara od Banjaluke, već tri dana nema električnu energiju. Autobuski saobraćaj je u potpunosti obustavljen. Na teritoriji Banjaluke u kvaru je dalekovod Bukvalek, te dijelovi dalekovoda prema Debeljacima, Čokorima, Stričićima i Krminama.

Do kvarova je došlo zbog snježnim padavina, odnosno kidanjem provodnika pod teretom mokrog snijega i obrušavanja granja preko stubova i vodova, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

"Sve naše raspoložive elektromonterske ekipe od ranog jutra na terenu i u teškim uslovima rade na sanaciji kvarova na mreži, pogotovo u brdskim i šumovitim pred jelima gdje dinamiku radova usporavaju neprohodni lokalni putevi i trase do lokacija kvarova, Očekujemo da u toku dana i do kraja dana većina kvarova bude otklonjena i da većina korisnika koji su trenutno bez električne energije ponovo imaju uredno snabdijevanje", rekao je Predrag Klincov, portparol "Elektrokrajine".

Muku muče i mještani Donjih Kola - treći dan su bez struje i prohodnih puteva. Zbog svega toga odlučili su se na mirni protest, apelujući gradske vlasti da im pomognu u rješavanju problema prouzrokovanih snijegom.

“Ne čisti se, rupa je na svakih 100 metara, struje nemamo već tri dana 2000 stanovnika, znači cijela mjesna zajednica je ostala bez struje!", kaže Srđan Ćutković, predsjednik mjesne zajednice Donja Kola.

“Ja imam oca invalida u kolicima. Juče zapadao snijeg ja sam zvala sto hiljada puta Gradsku upravu niko se ne javlja", rekla je Snježana Grmuša, mještanka Donjih Kola.

Zbog neočišćenog puta i nagomilanog snijega, kažu, ne mogu da saobraćaju autobusi, a mnoga domaćinstva su ostala odsječena.

Podsjećaju da djeca u petak nisu bila u mogućnosti da idu u školu! Nadležne pozivaju da obiđu Donja Kola i urade neophodno kako bi i ovo prigradsko banjalučko naselje normalno funkcionisalo.