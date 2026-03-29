Ni poplave ih ne sprečavaju: Evo kako su banjalučki Pink Panteri stigli na nastup

Autor:ATV
29.03.2026
16:11
Komentari:0
Članovi Pink Panter benda iz Banjaluke su juče u kasno popodne morali transportovati muzičku opremu traktorom, da bi stigli na zakazanu svirku u Laktaše.
Usljed obilnih padavina voda je potopila većinu naselja u blizini rijeka i napravila brojne probleme, navode iz Pink panter benda.
Takođe nakon povratka sa svirke za transport opreme je opet morao da bude zadužen traktor kao prevozno sredstvo.
Međutim situacija nije bila tako bezazlena, pa je besanu noć proveo Aleksandar Vujmilović, šef benda koji je kod kuće u naselju Dovići u Laktašima spašavao stvari u podrumu. Među njima je bila i muzička oprema.
“Spašavamo sve stvari koje su u podrumu, međutim muzička oprema je spašena u zadnji trenutak. Ali problem je nastao kako transportovati opremu prema sigurnom. Nismo imali drugog izbora nego traktorom”, rekao je Vujmilović.
Željko Derajić, član benda Pink Panter rekao je za "BL portal" da se bio uplašio i za opremu, ali i kako stići na zakazanu svirku.
“Međutim naš narod je uvijek se snalazi u nemogućim situacijama. Zahvaljujući traktoru stigli smo na lokaciju i svirka je odrađen, a bezbjedno smo se vratili kućama”, rekao je Derajić.
