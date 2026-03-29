Ni poplave ih ne sprečavaju: Evo kako su banjalučki Pink Panteri stigli na nastup

29.03.2026

16:11

Бањалучки бенд Пинк Пантер трактором стигао на свирку
Članovi Pink Panter benda iz Banjaluke su juče u kasno popodne morali transportovati muzičku opremu traktorom, da bi stigli na zakazanu svirku u Laktaše.

Usljed obilnih padavina voda je potopila većinu naselja u blizini rijeka i napravila brojne probleme, navode iz Pink panter benda.

hrvatska zastava pixabay

Takođe nakon povratka sa svirke za transport opreme je opet morao da bude zadužen traktor kao prevozno sredstvo.

Međutim situacija nije bila tako bezazlena, pa je besanu noć proveo Aleksandar Vujmilović, šef benda koji je kod kuće u naselju Dovići u Laktašima spašavao stvari u podrumu. Među njima je bila i muzička oprema.

“Spašavamo sve stvari koje su u podrumu, međutim muzička oprema je spašena u zadnji trenutak. Ali problem je nastao kako transportovati opremu prema sigurnom. Nismo imali drugog izbora nego traktorom”, rekao je Vujmilović.

Željko Derajić, član benda Pink Panter rekao je za "BL portal" da se bio uplašio i za opremu, ali i kako stići na zakazanu svirku.

Svijece smrt

“Međutim naš narod je uvijek se snalazi u nemogućim situacijama. Zahvaljujući traktoru stigli smo na lokaciju i svirka je odrađen, a bezbjedno smo se vratili kućama”, rekao je Derajić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

