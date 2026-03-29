Više kvarova na dalekovodima, oglasili se iz "Elektrokrajine"

Autor:ATV
29.03.2026
10:34
Komentari:0
Na dijelu distributivnog područja "Elektrokrajine" jutros se bilježe kvarovi na srednjenaponskim dalekovodima prouzrokovani snježnim padavinama, odnosno kidanjem provodnika pod teretom mokrog snijega i obrušavanja granja preko stubova i vodova, saopšteno je iz tog preduzeća.
Na teritoriji Banjaluke u kvaru je dalekovod Bukvalek, te dijelovi dalekovoda prema Debeljacima, Čokorima, Stričićima i Krminama.
Veći broj kvarova na srednjenaponskoj mreži bilježi se na područjima opština Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Novi Grad, Krupa na Uni i Prijedor, dok je na ostalom distributivnom području "Elektrokrajine" manji broj povremenih kvarova na srednjenaponskim dalekovodima.
Sve raspoložive elektromonterske ekipe su od ranog jutra na terenu i u teškim uslovima rade na sanaciji kvarova na mreži, pogotovo u brdskim i šumovitim predjelima gdje dinamiku radova usporavaju neprohodni lokalni putevi i trase do lokacija kvarova, navedeno je u saopštenju, prenosi Srna.
