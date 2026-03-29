Više kvarova na dalekovodima, oglasili se iz "Elektrokrajine"

ATV

29.03.2026

10:34

Na dijelu distributivnog područja "Elektrokrajine" jutros se bilježe kvarovi na srednjenaponskim dalekovodima prouzrokovani snježnim padavinama, odnosno kidanjem provodnika pod teretom mokrog snijega i obrušavanja granja preko stubova i vodova, saopšteno je iz tog preduzeća.

Na teritoriji Banjaluke u kvaru je dalekovod Bukvalek, te dijelovi dalekovoda prema Debeljacima, Čokorima, Stričićima i Krminama.

Veći broj kvarova na srednjenaponskoj mreži bilježi se na područjima opština Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Novi Grad, Krupa na Uni i Prijedor, dok je na ostalom distributivnom području "Elektrokrajine" manji broj povremenih kvarova na srednjenaponskim dalekovodima.

Небо црвено

Svijet

Nevjerovatni prizor: Nebo postalo crveno, ovo je razlog

Sve raspoložive elektromonterske ekipe su od ranog jutra na terenu i u teškim uslovima rade na sanaciji kvarova na mreži, pogotovo u brdskim i šumovitim pred‌jelima gd‌je dinamiku radova usporavaju neprohodni lokalni putevi i trase do lokacija kvarova, navedeno je u saopštenju, prenosi Srna.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Tragedija na stadionu koji otvara naredno SP, poginuo navijač

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Доња Кола

Banja Luka

Mještani Donjih Kola danas blokiraju put Banjaluka-Jajce

6 h

2
Горња Пискавица, лоши путеви

Banja Luka

Asfalt se krpi, ali problemi ostaju: Mještani zahtijevaju rekonstrukciju puta

18 h

4
Излила се ријека Драгочајка

Banja Luka

Izlila se rijeka Dragočajka u banjalučkom naselju

23 h

0
Незнање или манипулација: Кресојевић напао Електрокрајину због нерада Града

Banja Luka

Neznanje ili manipulacija: Kresojević napao Elektrokrajinu zbog nerada Grada

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

Minić na terenu: Obišao kritična područja u Pelagićevu

14

23

Ko najviše profitira od pomjeranja kazaljki na satu?

14

06

"Vode Srpske": Najkritičnije na rijeci Ukrini, vrh vodenog talasa sutra ujutro

13

58

Mazalica podsjetio Suljagića: Izrael nije podržao njemačku rezoluciju o "genocidu u Srebrenici"

13

53

Prva fotografija Branka Babića iz bolnice

