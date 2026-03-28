Neznanje ili manipulacija: Kresojević napao Elektrokrajinu zbog nerada Grada

Na dionici puta Banjaluka–Han Kola juče, 27. marta, je zabilježena opasna situacija nakon što je, usljed snijega, pao stub tik uz saobraćajnicu, čime je ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Iako je riječ o stubu javne rasvjete, poslanik PDP-a Bojan Kresojević ovaj događaj iskoristio je za političke optužbe na račun Elektrokrajine i Vlade Republike Srpske.

Banja Luka Katastrofalno stanje nadomak Banjaluke: Mještani zabrinuti

Kako je zvanično potvrđeno za "BL portal", taj stub nema nikakve veze sa mrežom Elektrokrajine.

Nije elektro-mreža, već gradska rasvjeta

Iz Elektrokrajine su jasno naveli da se na snimku vidi "jedan kabal 4×16 mm2 na koji je spojena lampa i nema drugih kablova, odnosno kablova od niskonaponske mreže“.

Društvo Ranije nego prije: Evo kada tačno pomjeramo kazaljke

To praktično znači da pali stub nije dio elektroenergetske mreže, već stub javne rasvjete – infrastrukture koja je u nadležnosti Grada Banjaluka, a ne Elektrokrajine.

Drugim riječima, odgovornost za ovakav stub ne može se dovoditi u vezu sa distributivnim sistemom električne energije, već sa održavanjem gradske rasvjete.

Politička reakcija bez provjere činjenica

Uprkos tome što je ovdje riječ o neradu gradskih vlasti, Kresojević je na društvenim mrežama objavio: "Bandera je pala, da li je sljedeća Vlada?“, uz tvrdnje da "mrežarina raste, a bandere i dalje padaju“, te pitanje da li se Elektroprivreda namjerno dovodi u loš položaj.

Društvo Objavljena mapa: Ovi dijelovi BiH su u najvećoj opasnosti

S obzirom na to da je riječ o stubu javne rasvjete, cijeli slučaj otvara pitanje stanja i održavanja gradske infrastrukture, koja je u nadležnosti administracije na čijem čelu je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Jedno logično pitanje je da li je Kresojević ovako pokazao neznanje ili je pak namjerno pokušao da manipuliše činjenicama.