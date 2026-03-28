Neznanje ili manipulacija: Kresojević napao Elektrokrajinu zbog nerada Grada

Autor:ATV
28.03.2026
09:53
Komentari:1
Na dionici puta Banjaluka–Han Kola juče, 27. marta, je zabilježena opasna situacija nakon što je, usljed snijega, pao stub tik uz saobraćajnicu, čime je ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju.
Iako je riječ o stubu javne rasvjete, poslanik PDP-a Bojan Kresojević ovaj događaj iskoristio je za političke optužbe na račun Elektrokrajine i Vlade Republike Srpske.
Kako je zvanično potvrđeno za "BL portal", taj stub nema nikakve veze sa mrežom Elektrokrajine.
Iz Elektrokrajine su jasno naveli da se na snimku vidi "jedan kabal 4×16 mm2 na koji je spojena lampa i nema drugih kablova, odnosno kablova od niskonaponske mreže“.
To praktično znači da pali stub nije dio elektroenergetske mreže, već stub javne rasvjete – infrastrukture koja je u nadležnosti Grada Banjaluka, a ne Elektrokrajine.
Drugim riječima, odgovornost za ovakav stub ne može se dovoditi u vezu sa distributivnim sistemom električne energije, već sa održavanjem gradske rasvjete.
Uprkos tome što je ovdje riječ o neradu gradskih vlasti, Kresojević je na društvenim mrežama objavio: "Bandera je pala, da li je sljedeća Vlada?“, uz tvrdnje da "mrežarina raste, a bandere i dalje padaju“, te pitanje da li se Elektroprivreda namjerno dovodi u loš položaj.
S obzirom na to da je riječ o stubu javne rasvjete, cijeli slučaj otvara pitanje stanja i održavanja gradske infrastrukture, koja je u nadležnosti administracije na čijem čelu je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Jedno logično pitanje je da li je Kresojević ovako pokazao neznanje ili je pak namjerno pokušao da manipuliše činjenicama.
