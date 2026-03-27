Šok u banjalučkoj školi: Učenik nacrtao listu za odstrel

Crtež sa inicijalima i prijetnje koje su uznemirile roditelje, djecu i nastavnike, saznaje ATV.

U banjalučkoj Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u Zalužanima reagovalo se odmah – uključeni su policija, Okružno tužilaštvo i Centar za socijalni rad.

Kako je sistem odgovorio, šta se dešava sa dječakom i koliko su škole spremne na ovakve situacije – pogledajte u prilogu.

Umjesto crteža toplog doma na času engleskog – skica učionica i školskih kancelarija sa inicijalima učenika i učiteljice.

U Osnovnoj školi u Zalužanima jedan učenik napravio je takozvanu “listu za odstrel”. Iz škole navode da je riječ o uzornom đaku, koji je nakon ovog incidenta udaljen sa nastave.

"Istog trena sam obavijestila razrednicu da obavijesti roditelje da dijete ne može dolaziti u školu dok se ne provedu sve istražne radnje. I pismeno smo obavijestili stanicu PU Lazarevo i multisektorski tim", kaže za ATV Rankica Pušić, direktor Osnovne škole “Jovan Dučić” Zalužani.

"Obavili smo sastanak i sa roditeljima i sa dječakom. On nije porekao, a roditelji su u šoku", dodala je ona.

Nakon pronalaska spornog crteža, škola, ali i druge nadležne institucije odmah su reagovale. Slučaj je preuzelo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

"Po zaprimanju informacije tužilac za maloljetnike je naložio policijskim službenicima PU Banja Luka, da preduzmu neophodne radnje i mjere u cilju provjera svih navoda vezano za događaj a u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske", kažu u OJT Banjaluka.

Iz Centra za socijalni rad poruka da će preduzeti sve mjere kako bi se sagledale okolnosti i pružila podrška djetetu i porodici.

"Kad je vršnjačko nasilje u pitanju, bilo kakav oblik nasilja i počinioci nasilja i žrtve nasilja — obavljaju se savjetodavni razgovori, terapijski razgovori, utvrđuju se i procjenjuju uzroci — zbog čega to rade, radi se na korektivnom radu", ističe za ATV Tatjana Raković, pedagog u Centru za socijalni rad Banjaluka.

Odgovornost, poručuju pedagozi, nije na djetetu. Postoji kolektivna odgovornost , a mane su i u zastarjelom obrazovnom sistemu i nedostatka komunikacije u porodici. A djeci je na daljinu dostupan nasilni sadržaj.

"Djeca su izložena informacijama i uticaju sa medija i ta vršnjačka komunikacija je takva da oni vole senzaciju. Neki vid nasilja, nešto neobično to privlači pažnju, mislim da je obaveza svih nas i same škole da se više bavi zaista vaspitanjem", objašnjava za ATV pedagog Brane Mikanović.

Institucije tvrde da su odreagovale na vrijeme. Nasiqe među djecom zahtijeva sistemsku reakciju. Sigurnost u školama nema alternativu.