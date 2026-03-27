Banjalučani počeli masovno da kupuju jedan predmet

Snijeg, bljuzgavica, loše očišćene ulice i trotoari od jutros zagorčavaju život Banjalučanima, a mnoge su vremenske (ne)prilike bacile u trošak.

U prodavnicama odjeće i marketima tople čarape se prodaju kao usred zime, a u radnjama s obućom hit su, očekivano, gumene čizme.

Svijet Agent Tajne službe upucao sam sebe dok je bio na zadatku

"Od jutros smo prodali bar 20 pari zimskih čarapa, a taman smo htjeli da ih sklonom s polica, vjerujući da je zima prošla", kaže trgovkinja u prodavnici odjeće i veša u centru grada.

Dodaje da su kupci najčešće žene, koje je iznenadio snijeg , pa garderobu nisu prilagodile “stanju i uslovima na putu”

U prodavnicama obuće gumene čizme idu kao alva, a kako kažu trgovci, nije rijetkost da se mušterije, nakon kupovine, odmah preobuju i špartanje gradskim ulicama nastave u gumenjacima.

Scena Poslao Seki Aleksić sliku polnog organa od 22 cm, ona mu brutalno odgovorila: ''Imam mnogo veći u kući''

Kako reče jedna Banjalučanka po ovakvom vremenu nijedna druga obuća nije nepromočiva. A neki bi rekli i da su gumene čizme fensi, prenosi "Srpskainfo".