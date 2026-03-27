SNSD Banjaluka: Nedopustivo nasilje među djecom, zahtijevamo hitnu reakciju

Gradski odbor SNSD Banjaluka izražava najoštriju osudu povodom brutalnog slučaja vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Borislav Stanković", u kojem je jedno dijete fizički napalo drugo, dok su ostali učenici ovaj čin posmatrali i snimali.

- Ovakav događaj ne predstavlja izolovan incident, već ozbiljno upozorenje na stanje u društvu koje zahtijeva hitnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija. Nedopustivo je da nasilje među djecom poprima ovako teške oblike, uz istovremeni izostanak empatije i odgovornosti kod vršnjaka, koji svojim pasivnim ili aktivnim ponašanjem dodatno doprinose eskalaciji nasilja. Iako važeći zakonski okvir jasno definiše da djeca mlađa od 14 godina ne podliježu krivičnoj odgovornosti, već mjerama organa starateljstva, isto tako je nesporno da roditelji snose odgovornost za postupke svoje djece. Za maloljetnike uzrasta od 14 do 18 godina zakon predviđa vaspitne mjere, ali i strožije sankcije u težim slučajevima - saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD.

Međutim, kako navode, evidentno je da postojeći sistem preventivnih i represivnih mjera nije dovoljan.

- Zbog toga Gradski odbor SNSD Banjaluka zahtijeva hitnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija u konkretnom slučaju, potpuno i transparentno utvrđivanje odgovornosti svih učesnika - kako izvršilaca nasilja, tako i onih koji su nasilje podsticali, snimali i širili, jačanje nadzora nad roditeljskom odgovornošću i aktivnije uključivanje centara za socijalni rad - ističu u GO SNSD.

Istovremeno, smatraju da je neophodno sistemski djelovati kroz uvođenje obaveznih programa prevencije vršnjačkog nasilja već u predškolskim ustanovama, unapređenje zakonske regulative u pravcu strožijih sankcija za roditelje čija djeca učestvuju u nasilju, uvođenje obaveznih psihosocijalnih tretmana za djecu koja ispoljavaju nasilno ponašanje i njihove porodice, te jasno definisanje odgovornosti i edukaciju djece koja snimaju i distribuiraju nasilje.

- Zaštita djece i njihovog dostojanstva mora biti apsolutni prioritet svakog društva. Izostanak reakcije znači prećutno odobravanje nasilja. Gradski odbor SNSD Banjaluka poručuje da nasilje neće biti tolerisano i da odgovornost mora biti jasno utvrđena. Očekujemo da nadležne institucije ovom problemu pristupe sistemski, odlučno i bez odlaganja, kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih i sličnih slučajeva - navode i Gradskog odbora SNSD.