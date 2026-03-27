Zima se ne predaje, drastična promjena vremena: Banjaluka pod snijegom!

Banjaluka je jutros, 27. marta, osvanula pod snijegom, što je iznenadilo brojne građane, iako su meteorolozi prethodnih dana najavljivali naglu vremena.

Nakon perioda izrazito toplih dana, tokom noći je došlo do naglog pada temperature, praćenog kišom koja je u prešla u snijeg.

Snijeg u Banjaluci

Bijeli pokrivač zadržao se na krovovima, automobilima i zelenim površinama, dok se na kolovozima uglavnom mješavina vode i snijega.

Osim snijega koji i dalje pada, građanima dodatne probleme pravi i voda koja se zadržava na trotoarima nakon što se snijeg otopi.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez zbog klizavih kolovoza i smanjene vidljivosti, dok pješaci imaju problema sa kretanjem zbog mokrih trotoara.

Prema prognozama, nestabilno vrijeme zadržaće se i u narednim danima, uz smjenu kiše i snijega, te osjetno niže temperature u odnosu na prethodni period.