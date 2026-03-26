Zeljković za ATV: Ni jedan regulacioni plan koji ne bude imao podršku mještana neće proći

Autor:

ATV

26.03.2026

10:40

1
Богољуб Зељковић
Ni jedan regulacioni plan koji ne bude imao podršku mještana neće proći, rekao je Bogoljub Zeljković odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

"Banjaluci je potreban jedan novi urbanistički plan i on je u fazi izrade. Prošle godine smo imali najavu načelnika odjeljenja da će urbanistički plan da bude do kraja decembra 2025. godine. Urbanističkog plana još uvijek nema. Banjaluka danas koristi urbanistički plan iz 1975. godine, da bi se Banjaluka nastavila razvijati sa smislom potrebne su određene smjernice", rekao je Bogoljub Zeljković.

Zeljković pojašnjava da se prije svake sjednice Skupštine grada Banjaluka podnosi veliki broj zahtijeva za izmjenu regulacionih planova.

"Mi u SNSD-u smo zauzeli jasan stav i rekli smo da ćemo slušati glas mještana kao i da niti jedan regulacioni plan koje bude imao podršku mještana neće proći. Dosljedni smo iza te politike. Stali smo iza mještana u Rosuljama, mještana Obilićevo, na Starčevici. Tamo imate situaciju gdje grad ili potencijalni investitori žele da "prekroje" već postojeće naselje. Stavili smo jasno doznanja gradu da nema potrebe da uopšte raspravljamo", rekao je Zeljković.

Na jučeranjoj sjednici Skupštine grada Banjaluka usvojeni su određeni regulacioni planovi pri čemu su ispoštovane određene zakonske procedure. Određen broj regulacionih planova vraćen kako bi se ispoštovali zahtjevi građana, pojašnjava Zeljković.

Zeljković: Grad da ispuni obavezu i isplati sportskim klubovima povećanje budžeta

"Kada su nas iz nadležnog odjeljenja, koji radi te izmjene, upoznali sa tim da su ispunjeni svi zahtjevi , nije bilo više nikakve osnove da mi nešto odbijamo na Skupštini grada", kaže Zeljković.

Banjaluka je nekada bila ponos lijepog i čistog grada. Dolazak na čelo Uprave grad Banjaluka su pokazatelji u kakvom je stanju grad, rekao je Zeljković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

