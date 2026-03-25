Šupe i šupice pale na banjalučkoj Skupštini

Nakon cjelodnevne rasprave, odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su veći broj tačaka dnevnog reda, među kojima i ključne regulacione planove, dok pojedine odluke, uključujući onu o renti i uređenju objekata u centru grada, nisu dobile potrebnu podršku.

Najznačajniji dio sjednice obilježilo je usvajanje 22 regulaciona plana, među kojima su i planovi za područje "Paskolina ciglana“ i "Jug 3“ na Starčevici, ali i niz izmjena postojećih planova u više gradskih zona.

Iako su pojedini od ovih planova u prethodnim danima izazvali uglavnom negativne reakcije u javnosti, na kraju su ipak dobili zeleno svjetlo u Skupštini.

Za ove tačke glasala je skupštinska većina, uz podršku odbornika PDP-a, odnosno odbornika okupljenih oko gradonačelnika. U većini slučajeva, za regulacione planove glasalo je 25 odbornika, dok su protiv bila tri odbornika iz Narodnog fronta i Liste za pravdu i red.

Istovremeno, Skupština je usvojila i sve predložene odluke o nagradama i priznanjima povodom Dana grada, čime je ova tačka prošla bez većih polemika.

Međutim, saglasnost nije postignuta kada je riječ o nekoliko osjetljivih odluka. Odbijena je odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente, kao i prijedlog koji se odnosi na uvođenje civilne obuke mladih na području grada.

Posebnu pažnju izazvala je i odluka o uređenju, sanaciji i uklanjanju ruševnih i napuštenih objekata u nultoj i prvoj zoni grada, u javnosti poznata kao odluka o, kako ih je nazvao Draško Stanivuković, "šupama i šupicama“, koja takođe nije dobila podršku odbornika.

Iako je ranije bilo najavljeno da bi odmah nakon ove redovne mogla biti održana i vanredna sjednica Skupštine, odbornici će o njenom terminu biti naknadno obaviješteni. Na toj sjednici trebalo bi da se raspravlja o zahtjevima preduzeća "Eko toplane“ i "Čistoća“.

Time je završena 7. sjednica Skupštine grada Banjaluka, na kojoj je razmatran obiman dnevni red sa više desetina tačaka koje se odnose na urbanizam, finansije i razvojne projekte grada.