Mještani Banjalučkog naselja: Ugrožena bezbjednost prolaznika

ATV

25.03.2026

17:12

Вода поткопава пут у Шарговцу
Foto: Ustupljena fotografija

Mještani banjalučkog naselja Šargovac požalili su se za ATV da im je ugrožena bezbjednost jer je voda potkopala put zbog, kako kažu, nemara gradskih vlasti.

Objasnili su nam da nadležni ne čiste korito u Modričkoj ulici, zbog čega je voda potkopala dio puta koji sada doslovno visi u vazduhu.

Вода поткопава пут у Шарговцу
Dodaju da je na ovom dijelu ostavljen neadekvatan izlaz jer je "falilo cijevi".

Вода поткопава пут у Шарговцу
Upozoravaju da ova situacija ugrožava bezbjednost prolaznika, i sugrađane pozivaju na oprez ukoliko budu prolazili ovom ulicom.

