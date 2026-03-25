Mještani Banjalučkog naselja: Ugrožena bezbjednost prolaznika

Mještani banjalučkog naselja Šargovac požalili su se za ATV da im je ugrožena bezbjednost jer je voda potkopala put zbog, kako kažu, nemara gradskih vlasti.

Objasnili su nam da nadležni ne čiste korito u Modričkoj ulici, zbog čega je voda potkopala dio puta koji sada doslovno visi u vazduhu.

Voda potkopava put u Šargovcu

Dodaju da je na ovom dijelu ostavljen neadekvatan izlaz jer je "falilo cijevi".

Voda potkopava put u Šargovcu

Upozoravaju da ova situacija ugrožava bezbjednost prolaznika, i sugrađane pozivaju na oprez ukoliko budu prolazili ovom ulicom.