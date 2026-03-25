Ustavni sud osporio Pravilnik o subvencijama za boravak djece u privatnim vrtićima u Banjaluci

"Ustavni sud je u predmetu broj U-66/25 donio odluku kojom je utvrdio da Pravilnik o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi na teritoriji grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi", saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Ustavni sud je, naime, ocijenio da se osnov normativne neusaglašenosti kasiranog pravilnika sa višim opštim pravnim aktima ogleda u tome što je gradonačelnik Grada Banjaluka njegovim donošenjem prekoračio svoja ustavna ovlašćenja.

Postupajući na taj način donosilac ovog akta je povrijedio odredbe navedenog zakona i ustavo načelo zakonitosti, što ga sa formalnopravnog aspekta u cjelini čini neustavnim, navode iz Ustavnog suda