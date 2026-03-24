Reagovala policija: Drama u centru Banjaluke zbog ''golog muškarca''

Nakon prijave o muškarcu koji se navodno kretao go u centru grada, iz Policijske uprave Banjaluka navode da je riječ o pogrešnoj interpretaciji događaja i da nema elemenata krivičnog djela.

Kako je potvrđeno za "BL portal", policija je reagovala po prijavi građana u blizini pekare "Maletić“ i TC "Vidović“ u centru Banjaluke, ali se ispostavilo da situacija nije onakva kakvom je prvobitno predstavljena.

Ekonomija Koliko novac treba držati na tekućem računu: Stručnjaci upozoravaju na jedno

Portparol Policijske uprave Banjaluka Milana Stojanović pojasnila je da muškarac nije bio u potpunosti nag.

"Nije se niko skinuo go. U blizini se nalazi tatu studio, a muškarac je pravio pauzu tokom tetoviranja. Bio je nag do pasa, izašao je ispred objekta, nakon čega su ga policijski službenici upozorili da uđe unutra i da se ne može kretati bez majice na javnom mjestu“, navela je Stojanovićeva za pomenuti portal.

Auto-moto UIO prodaje sedam auta: Cijene kreću od 1.600 KM

Dodaje da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela, te da je osoba samo upozorena.

Policija je, kako ističu, postupila preventivno, a situacija je ubrzo riješena bez daljih mjera.