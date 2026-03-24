Logo
Large banner

Iza kulisa svjetske karijere: "Show Biz" Nikole Đurička zatvara "Aprilili fest"

Autor:

ATV

24.03.2026

15:02

Komentari:

0
Априлили, Никола Ђуричко
Foto: PR

Stend ap koji je nasmijao više od 50.000 ljudi širom svijeta napokon stiže u Banjaluku. "Show Biz" Nikole Đurička zatvoriće četvrti Aprilili Fest (3. april, SD Centar).

Nakon izuzetno uspješne turneje širom Amerike, Kanade, Australije i Evrope, Đuričko domaćoj publici donosi duhovitu, iskrenu i ličnu priču o životu, karijeri i porodici - ispričanu kroz niz apsurdnih, neočekivanih i potpuno istinitih situacija koje brišu granicu između svakodnevice i čistog cirkusa.

"Show Biz"otkriva šta se dešava iza kulisa svjetske karijere, kako izgleda život između kontinenata i kako su najluđe priče često upravo one koje su se zaista dogodile.

Odgovori stižu uz salve smijeha.

AKO VEĆ ŽIVIMO CIRKUS, NEKA BAR BUDE RASPRODAT!

Ulaznice za sve festivalske večeri moguće je kupiti na platformi gigstix.ba i prodajnim mjestima Pošta Srpske.

"APRILILI FEST" organizuje Support Marketing Centar, uz podršku Grada Banjaluka i NLB Banke.

"Vidimo se u oblaku zabave!", poručuju organizatori.

Support MC Timatv

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

APRILILI FEST

Komentari (0)
Large banner

Stanivuković pušten, oglasio se nakon izlaska iz pritvora

Stanivuković priveden na granici: "Odbio da otvori kofer, čeka odluku sudije"

Skupština grada odgođena za sutra

Ove banjalučke ulice sutra su bez struje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner