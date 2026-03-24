Iza kulisa svjetske karijere: "Show Biz" Nikole Đurička zatvara "Aprilili fest"

Stend ap koji je nasmijao više od 50.000 ljudi širom svijeta napokon stiže u Banjaluku. "Show Biz" Nikole Đurička zatvoriće četvrti Aprilili Fest (3. april, SD Centar).

Nakon izuzetno uspješne turneje širom Amerike, Kanade, Australije i Evrope, Đuričko domaćoj publici donosi duhovitu, iskrenu i ličnu priču o životu, karijeri i porodici - ispričanu kroz niz apsurdnih, neočekivanih i potpuno istinitih situacija koje brišu granicu između svakodnevice i čistog cirkusa.

"Show Biz"otkriva šta se dešava iza kulisa svjetske karijere, kako izgleda život između kontinenata i kako su najluđe priče često upravo one koje su se zaista dogodile.

Odgovori stižu uz salve smijeha.

AKO VEĆ ŽIVIMO CIRKUS, NEKA BAR BUDE RASPRODAT!

Ulaznice za sve festivalske večeri moguće je kupiti na platformi gigstix.ba i prodajnim mjestima Pošta Srpske.

"APRILILI FEST" organizuje Support Marketing Centar, uz podršku Grada Banjaluka i NLB Banke.

"Vidimo se u oblaku zabave!", poručuju organizatori.

