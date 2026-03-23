Logo
Large banner

Ove banjalučke ulice sutra su bez struje

Autor:

ATV

23.03.2026

21:20

Komentari:

0
Ове бањалучке улице сутра су без струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Krupa na Vrbasu i Racune struje neće imati od 08:30 do 14:30, dok dijelovi naselja Dragočaj i Mišin Han struje neće imati od 9 do 11 časova.

Dijelovi uica Jovana Dučića, Krajiških brigada br. 6-44, Petra Preradovića, Ranka Šipke, Tarasa Ševčenka i Slobodana Jovanovića bez struje ostaju od 9 do 12 časova.

Od 9 do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Ljevčanska, Vladimira Zvonara i Stojana Jankovića kao i dijelovi naselja Pervan, Gornji Borkovići, Bukvalek, Donja Kola, Pervan, Suturlija i Goleši.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Паркинг

Banja Luka

Koliko je Banjaluka prilagođena osobama sa invaliditetom?

2 d

0
Основна школа у Ади

Banja Luka

Osnovna škola u Adi bez fiskulturne sale

2 d

0
Горјела бензинска пумпа у Бањалуци, ватрогасци на терену

Banja Luka

Gorjela benzinska pumpa u Banjaluci, vatrogasci na terenu

2 d

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković pretresen na hrvatskoj granici: "Procedura već dobro uvježbana"

2 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Novinarka i njeno troje djece stradali u požaru

22

58

Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrov misleći da je sok i preminuo

22

57

Kim Kardašijan ovim potezom potvrdila vezu s Hamiltonom?

22

52

Kim Džong Un na izborima osvojio 99,93 odsto glasova

22

50

Da li uskoro stiže nova stavka na komunalne račune

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner