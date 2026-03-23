Ove banjalučke ulice sutra su bez struje

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Krupa na Vrbasu i Racune struje neće imati od 08:30 do 14:30, dok dijelovi naselja Dragočaj i Mišin Han struje neće imati od 9 do 11 časova.

Dijelovi uica Jovana Dučića, Krajiških brigada br. 6-44, Petra Preradovića, Ranka Šipke, Tarasa Ševčenka i Slobodana Jovanovića bez struje ostaju od 9 do 12 časova.

Od 9 do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Ljevčanska, Vladimira Zvonara i Stojana Jankovića kao i dijelovi naselja Pervan, Gornji Borkovići, Bukvalek, Donja Kola, Pervan, Suturlija i Goleši.