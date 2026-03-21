Osnovna škola u Adi bez fiskulturne sale

Treća školska godina je u toku otkako je područna škola u naselju Ada počela sa radom, ali fiskulturna sala nikada nije izgrađena. Nastava fizičkog vaspitanja organizuje ce u prilagođenim uslovima - mlađi učenici često u učionicama kroz različite igre i aktivnosti.

Stariji, teorijski dio u školi, praktični - u holu ili dvorištu, i to kada to vremenski uslovi dozvole.

„Ono što smo našli kao neko moguće rješenje, dok sva ta procedura traje, da se bar proba na onom dijelu što je ograđenog dvorišta izbetonirati vanjsko igralište, za nogomet ili košarku, ja se nadam da će se Gradska uprava javiti ovih dana da čujemo njihov odgovor na tu mogućnost“, rekla je Tatjana Vilendečić, direktor OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“.

Pitanje sale, nakon tri godine moglo bi da se nađe na idućoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, tvrdi predsjednik Skupštine Ljubo Ninković.Očekuje da gradonačelnik Banjaluke dostavi materijal koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

„Zaista evo mogu konstatovati da sam srećan i vjerujem i svi odbornici koji su tražili mogućnost da škola u Adi dobije konačno i fiskulturnu salu i da završimo taj projekat“, kaže Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Najveća kočnica izgradnji sale je upravo neriješeno imovinsko-pravno pitanje, koje je u nadležnosti grada. Zbog toga projekat izgradnje fiskulturne sale još nije mogao ni da počne. Iz Gradske uprave navode da je u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te da će nakon toga biti planirana i finansijska sredstva za izgradnju sale. Dodaju i da su predstavnici grada već razgovarali sa upravom škole i Savjetom roditelja o ovom pitanju.

"Da je izborna godina pa se mi svi nadamo da će to malo ubrzati proces i da ćemo bar taj dio imovinsko-pravnih odnosa riješiti“, rekla je Tatjana Vilendečić, direktor OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“.

Nastavnici i školsko osoblje, kažu roditelji se trude da u datim uslovima organizuju nastavu na najbolji mogući način. Nadaju se da će ove godine, uz obećanje Grada, djeca do izgradnje fiskulturne sale dobiti izgrađen i sportski teren.

„Mislimo i kao savjet roditelj, a i kao roditelj, da je nevjerovatno da u vijeku u kojem živimo u novoj školi koja je otvorena djeca nemaju uslove da izvode nastavu fizičkog vaspitanja, a svi se zalažemo za zdravlje djece, za smanjenje pretilosti, za njihovu psiho-fizičku aktivnost, na koju sigurno utiče nastava fizičkog vaspitanja“, kaže Marko Aćić, roditelj.

Dok se čeka rješenje administrativnih prepreka i početak gradnje fiskulturne sale, učenici u jednom od najbrže rastućih naselja u Banjaluci fizičko vaspitanje i dalje imaju u improvizovanim uslovima. Problem sale, međutim, nije jedini sa kojim se škola suočava. Ovaj objekat, još nema ni školsku biblioteku, niti kabinet za informatiku.