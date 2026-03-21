Stanivuković pretresen na hrvatskoj granici: "Procedura već dobro uvježbana"

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i lider Pokreta Sigurna Srpska rekao je da je opet bio zadržan i pretresen u Hrvatskoj.

Kako je naveo na društvenim mrežama, imao je "srdačnu" dobrodošlicu, te dodao da je procedura već "dobro uvježbana".

"Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj", naveo je Stanivuković.

Podsjećamo, lider PSS je, kada je krenuo u svoju turneju po Velikoj Britaniji, takođe objavio da je bio zadržan na hrvatskoj granici.