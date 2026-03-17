Stanivuković aktivirao plan "35 miliona": Koliko „kaplje po minuti“ od rasvjete u Banjaluci

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ne odustaje od namjere da za izgradnju javne rasvjete izdvoji više od 35 miliona maraka.

Stanivuković je u izmijenjeni Plan javnih nabavki za ovu godinu ponovo uvrstio „izgradnju javne rasvjete po ESCO modelu“ u vrijednosti od 30.265.000 KM bez PDV ili 35,4 miliona KM sa PDV-om.

Prema izmijenjenom Planu javnih nabavki u koji je Capital imao uvid, 31. mart je označen kao okvirni datum za pokretanje otvorenog postupka javne nabavke građevinskih radova za posao „izgradnje javne rasvjete po ESCO modelu“.

Navedeni uslovi su identični uslovima sa tendera koji je polovinom februara poništila Kancelarija za razmatranje žalbi BiH.

Vrijednost ugovora je ista – 35,4 miliona sa PDV-om, period trajanja ugovora je takođe 15 godina kao i u poništenom tenderu, tako da je jasno da je gradonačelnik Banjaluke bio ozbiljan kada je na posljednjoj sjednici Skupštine grada rekao da će „ispoštovati preporuke KRŽ-a i krenuti u novi postupak“.

Koliko bi zaista koštala rasvjeta?

I dok Gradska uprava nastavlja da gura stari osporeni posao pod gotovo identičnim uslovima, u javnosti se paralelno pojavio i portal Pasivni Prihodi.info koji detaljno i kritički obrađuje ovaj projekat.

Na tom portalu se objavljuju analize koje projekat javne rasvjete stavljaju u širi finansijski kontekst. U njima se navodi da ključni problem ESCO modela nije početna cijena od 35 miliona KM, već ukupna izdvajanja kroz 15 godina, koja bi, uz profit izvođača, kamate i održavanje, mogla biti znatno veća.

Poređenja radi, ističe se da bi klasični modeli finansiranja – poput kredita ili direktnog budžetskog ulaganja – mogli biti povoljniji, jer nose niže troškove finansiranja i manji dugoročni teret za budžet.

Portal ide i korak dalje, pa kroz ilustrativna poređenja pokušava približiti razmjere ovog projekta.

U jednom od tekstova postavlja se pitanje: „Koliko će Stanivuković ove godine zaraditi po minuti od zamjene ulične rasvjete u Banjaluci?“, uz paralelna poređenja sa primanjima poznatih sportista, političara i naučnika na globalnom nivou.

"Marko Arnautović, najplaćeniji fudbaler srpske lige će u 2026. zaraditi 5 puta manje od Draška Stanivukovića. Ruski predsjednik Vladimir Putin će u 2026. zaraditi 122 puta manje od Draška Stanivukovića, a američki predsjednik Donald Tramp Tramp čak 34 puta manje", neki su od primjera na ovom portalu.

Pasivni Prihodi info

Kroz takve analize ukazuje se na potencijalnu disproporciju između vrijednosti projekta i realnih potreba, ali i na to koliko novca se „okreće“ u ovakvim aranžmanima na godišnjem i čak minutnom nivou.