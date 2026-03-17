Zabilježite datume: Freshwave festival od 6. do 8. avgusta na Kastelu

Početak avgusta u Banjaluci već godinama rezervisan je za jedan od najprepoznatljivijih muzičkih događaja u regionu, Freshwave festival, koji će ove godine biti održan od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel.

Organizatori najavljuju da izdanje za 2026. godinu donosi iskorak u konceptu festivala, uz fokus na povezivanje različitih muzičkih pravaca i scena, čime Freshwave dodatno učvršćuje svoju poziciju na regionalnoj festivalskoj mapi.

Ovogodišnji slogan festivala, "Enter the Nexus", simbolično predstavlja ideju susreta i povezivanja, kako umjetnika i publike, tako i različitih žanrova i kreativnih energija.

"Enter the Nexus je tačka spajanja, mjesto gdje se susreću muzika, ljudi i ideje. Upravo to želimo da ponudimo publici ove godine: jedinstveno iskustvo u kojem se brišu granice između scena i stvara nova festivalska energija", navode organizatori.

Tokom tri festivalske noći, tvrđava Kastel pretvara se u centar savremene muzičke kulture, zvukovi pronalaze zajednički ritam i publika zajedno stvara energiju koja definiše festival.

Freshwave tako postaje Nexus ljeta, prostor susreta, povezivanja i zajedničkog doživljaja muzike.

Upravo ovaj festival iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca iz zemlje, regiona i inostranstva, čime značajno doprinosi turističkoj i kulturnoj ponudi Banjaluke.

Freshwave Festival održava se od 2012. godine i do sada je ugostio brojna poznata imena svjetske i regionalne muzičke scene, potvrđujući status jednog od najvažnijih događaja ovog tipa u jugoistočnoj Evropi.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da već sada zabilježe datume, 6, 7. i 8. avgust, kada će Kastel ponovo postati epicentar festivalskih dešavanja.

Ulazak u "Nexus" počinje ovog ljeta.