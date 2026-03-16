Nepoznati muškarci presreću djecu kod mosta u Priječanima: Roditelji u panici

Mještani naselja Priječani i Zalužani već danima strahuju za bezbjednost svoje djece koja svakodnevno prelaze most na putu do škole nakon što je učenik sedmog razreda Osnovne škole "Jovan Dučić" u Zalužanima prijavio da ga je nepoznati muškarac pratio na mostu u Priječanima.

Škola je o svemu obavijestila policiju i zatražila pojačano prisustvo patrola u vrijeme kada djeca izlaze iz škole.

Dječak primijetio da ga prati nepoznati muškarac

Direktorica ove škole Rankica Pušić za "Glas Srpske" rekla je da je učenik sedmog razreda nakon završene nastave u drugoj smjeni krenuo kući preko mosta u Priječanima kada je shvatio da ga nepoznata osoba prati, vjerovatno muškarac.

"Na samom mostu kazao je da je bilo više prolaznika, a kada ih je dječak prošao shvatio je da ga još uvijek prati isti čovjek. To je bilo naveče oko sedam sati", pojasnila je ona.

Prema njenim riječima, dječak je uspio da zamete svoj trag tako što je ušao u jednu od uličica.

"Virio je i posmatrao osobu kako se okreće i gleda gdje se izgubio dječak. Ušao je u kuću uznemiren, kako je otac rekao razrednici. Nismo znali o tome dok roditelj nije došao sutradan u školu i obavijestio nas", navela je ona, dodavši da je otac obavijestio policiju.

Sumnjivo vozilo pratili do Klašnica

Ovaj otac i sin, kako je rekla Pušićeva, vidjeli su parkirano vozilo marke "folksvagen" u kojem je bila već jedna osoba, ali i osobu koja je pratila dječaka kako ulazi u taj automobil.

"Sjeli su u svoj auto i krenuli za tim "golfom" do Laktaša, a u Klašnicama im se izgubio iz vida", poručila je ona.

Kao direktor škole, Pušićeva je obavijestila stanicu policije u Lazarevu, te poslala dopis za koji još uvijek čeka odgovor.

"U dopisu smo zahtijevali da se u periodu od 18 do 19 časova dežura na pravcu od pružnog prelaza u Zalužanima, te do i preko mosta u Priječanima, kad djeca izlaze iz škole", istakla je ona.

Đaci prijavili okupljanje sumnjivih osoba kod mosta

Đaci su takođe prijavili, kaže Pušićeva, da se kod mosta okuplja određeni broj nepoznatih lica moguće i u alkoholisanom stanju, te da ih to jako plaši.

"Policija treba da motri i provjeri ko su ti ljudi i iz kog razloga su tu. Roditelji su preplašeni, održan je roditeljski sastanak, a razrednici su obavili razgovor sa roditeljima. Preduzeli smo mjere u nadležnosti škole I dogovorili da nastavnici nakon šestog časa iskontrolišu da djeca koja pješače prema Priječanima idu zajedno od kuće do škole", naglasila je ona.

Roditelji najavljuju samoorganizovanje

Prema tvrdnjama roditelja, djeca su u više navrata primijetila grupu nepoznatih muškaraca koja ih prati, naročito u večernjim časovima kada se vraćaju sa nastave, a zbog izostanka reakcije nadležnih, očevi najavljuju da će sami preuzeti brigu o sigurnosti prolaza preko Vrbasa.

"Djeca su prestrašena i kući dolaze vidno uznemirena. Pričaju kako ih kod mosta čekaju muškarci koji ih fiksiraju pogledom ili prate određeni dio puta. To više nisu pojedinačni slučajevi, već pojava koja se ponavlja i na koju ne možemo zatvoriti oči", kaže jedan od zabrinutih roditelja iz Priječana.

„Zaštitićemo djecu ako institucije ne reaguju“

Pored toga, mještani upozoravaju i na prisustvo starijeg muškarca, za kojeg vjeruju da je lošeg zdravstvenog stanja. Prema njihovim riječima, on se često skida nag uz obalu rijeke u trenutku kada djeca prelaze most, bacajući kamenje u vodu i izazivajući dodatnu paniku među osnovcima.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se, prema riječima mještana, problem već duže vrijeme ne rješava, što je dovelo do vrhunca nezadovoljstva među očevima prestrašene djece.

"Čekali smo da institucije urade svoj posao, ali pomaka nema. Već smo počeli da se dogovaramo među sobom. Očevi su spremni da se samoorganizuju, da prave dežurstva i sami sačekuju te osobe kod mosta. Mi ne želimo incidente, ali ako naša djeca nisu sigurna na putu do škole, mi smo dužni da ih zaštitimo po svaku cijenu", poručuju ogorčeni mještani.