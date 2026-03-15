Gradonačelnik se slika, a mi se gušimo: Smrad i smeće na sve strane

Sunčan nedjeljni dan nije lijep baš za sve Banjalučane. U naselju Ada mještani ne mogu da uživaju u slobodnoj, sunčanoj, nedjelji, jer moraju da se bore sa problemom koji je sve učestaliji u gradu na Vrbasu.

Naime, kod njih se polako stvara deponija, jer smeće koje se nalazi u blizini škole danima niko ne odvozi.

Kako pojedini mještani pričaju za ATV, situacija je još gora postala dolaskom lijepog vremena.

Smeće u naselju Ada guši građane

"Nesnosan smrad se širi cijelim naseljem svaki dan sve više. To je naselje sa školom u blizini, i brojnim zgradama", kaže jedna ogorčena Banjalučanka za ATV.

Imala je i poruku za gradonačelnika Draška Stanivukovića, kojem je, očigledno, samopromocija preča nego zdravlje građana.

"Ovo nije normalno. Gradonačelnik se lijepo slika na aerodromu, a mi se gušimo", dodaje ova mještanka koja nam je poslala fotografije "deponije u nastajanju".