Gradonačelnik se slika, a mi se gušimo: Smrad i smeće na sve strane

Autor:ATV
15.03.2026
16:47
Komentari:1
Sunčan nedjeljni dan nije lijep baš za sve Banjalučane. U naselju Ada mještani ne mogu da uživaju u slobodnoj, sunčanoj, nedjelji, jer moraju da se bore sa problemom koji je sve učestaliji u gradu na Vrbasu.
Naime, kod njih se polako stvara deponija, jer smeće koje se nalazi u blizini škole danima niko ne odvozi.
Kako pojedini mještani pričaju za ATV, situacija je još gora postala dolaskom lijepog vremena.
"Nesnosan smrad se širi cijelim naseljem svaki dan sve više. To je naselje sa školom u blizini, i brojnim zgradama", kaže jedna ogorčena Banjalučanka za ATV.
Imala je i poruku za gradonačelnika Draška Stanivukovića, kojem je, očigledno, samopromocija preča nego zdravlje građana.
"Ovo nije normalno. Gradonačelnik se lijepo slika na aerodromu, a mi se gušimo", dodaje ova mještanka koja nam je poslala fotografije "deponije u nastajanju".
