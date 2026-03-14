Stanivuković ponovo zadržan na hrvatskoj granici

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković ponovo je danas zadržan na graničnom prelazu Gradina između BiH i Hrvatske, na ulazu u Hrvatsku.

"Pripadnici Granične policije Hrvatske zatvorili su nas u izdvojen prostor na graničnom prelazu, bez objašnjenja zbog čega sam ovaj put isključen iz saobraćaja", istakao je Stanivuković.

Kako je naveo na društvenim mrežama, tu de nalazio duže od sat vremena.