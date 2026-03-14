"Reakcija" uputila inicijativu za paket mjera pomoći građanima

Udruženje za zaštitu potrošača "Reakcija" iz Banjaluke uputilo je inicijativu gradonačelniku Drašku Stanivukoviću i predsjedniku Skupštine grada Ljubi Ninkoviću, u kojoj traže donošenje hitnih mjera kako bi se ublažile ekonomske posljedice globalne krize na životni standard građana.

Iz ovog udruženja upozoravaju da se posljedice aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku već odražavaju na tržište energenata, što može dovesti do rasta cijena goriva, a potom i do novih poskupljenja brojnih roba i usluga.

Kako navode, upravo je zbog toga važno da institucije reaguju na vrijeme i da građanima pomognu da lakše prebrode pritisak na kućne budžete.

U "Reakciji" podsjećaju da je i gradonačelnik Banjaluke u proteklim danima upozoravao na moguće ekonomske posljedice krize, posebno kada je riječ o rastu cijena nafte i naftnih derivata.

Zbog toga pozivaju Grad Banjaluku da, kao najveći grad u Republici Srpskoj, prvi povuče konkretne poteze i uvede set mjera koje bi građanima donijele direktno finansijsko olakšanje.

Predlažu da mjere budu na snazi najmanje tri mjeseca, a među ključnim prijedlozima su:

uvođenje besplatnog javnog gradskog prevoza za sve stanovnike Banjaluke

smanjenje poreza na nepokretnosti za 50 odsto do kraja godine

povećanje izdvajanja za sufinansiranje boravka djece u javnim i privatnim vrtićima za 20 odsto

subvencionisanje cijene vode za 20 odsto ili odustajanje od planiranog poskupljenja

subvencije za usluge odvoza otpada i centralnog grijanja u preduzećima "Čistoća" i "Eko toplane"

povećanje budžetskih izdvajanja za javne kuhinje kako bi se pomoglo najugroženijim građanima

Iz udruženja ističu da je u vremenu globalnih ekonomskih potresa posebno važno pokazati solidarnost i odgovornost prema građanima, posebno prema onima koji i u redovnim okolnostima teško obezbjeđuju osnovne životne potrebe.

Iz Udruženja "Reakcija" očekuju da će inicijativa uskoro biti razmotrena i da će predložene mjere biti upućene Skupštini grada na usvajanje.

"Vjerujemo da Grad Banjaluka, u saradnji sa Skupštinom grada, može pronaći mehanizme da se predložene mjere realizuju i time pošalje jasna poruka da lokalna zajednica stoji uz svoje građane u izazovnim vremenima", poručili su iz udruženja "Reakcija".