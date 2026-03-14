Slobodan nožem izbo komšinice, jednu pokušao zapaliti

14.03.2026

11:39

Слободан ножем избо комшинице, једну покушао запалити
Osumnjičenom Slobodanu K. (71) iz Odžaka, kako Kurir saznaje, Viši sud u Somboru odredio je pritvor zbog sumnje da je nožem zadao više uboda Zdravki G. i Ankici M. , dok je jednu od njih i polio benzinom!

"Prema okrivljenom zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju, rješenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Somboru od 13. marta 2026. godine određen je pritvor koji po tom rješenju može trajati najduže do 10. aprila 2026. godine", kažu za Kurir iz Višeg suda u Somboru.

Kako navode, pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao uticati na oštećene žene, kao i na svedoke I.M., B.M., Lj.A. i B.S., čije saslušanje predstoji u toku ovoga postupka i da bi na taj način mogao ometati istragu koja se trenutno vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru.

Pritvor je nadalje određen i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi okrivljeni mogao ponoviti krivično djelo koje mu je u konkretnom slučaju stavljeno na teret.

"Pritvor je određen i iz razloga što u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, a za koje krivično djelo je zaprijećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, gdje pored toga sudija za prethodni postupak u navedenom rješenju o određivanu pritvora nalazi da su u konkretnom slučaju način izvršenja dela za koje se okrivljeni osnovano tereti i težina posljedice doveli do uznemirenja javnosti stanovnika Odžaka, koje je manje mjesto, a koje uznemirenje javnosti je u ovom trenutku takvog intenziteta da može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, što su sve razlozi zbog kojih je pritvor određen i po ovom zakonskom ostkovu", naveli su iz suda takođe, prenosi ovaj portal.

Podsjetimo, horor se dogodio 11. marta kada je pomahnitali Slobodan K. (71) nožem izbo dvije žene stare 70 i 83 godine, i teško ih povroedio, dok je jednu i polio benzinom u namjeri da je zapali!

"Slobodan je došao kod Zdravke i tražio je da mu pozajmi novac. Žena mu je dala, a on je otišao", rekle su uznemirene komšije i očevici pokušaja ubistva i dodali:

"Nakon što mu je dala pare on je otišao, ali se ubrzo vratio i valjda joj je tražio još para. Ona nije imala ili nije htjela da mu da i on je nju tu krvnički napao. Počeo je da je ubada, ona je uspjela da istrči ispred. Pošto tu, maltene vrata u vrata, živi Ankica M., ona je vidjela to i pokušala da odbrani Zdravku, ali je Slobodan i nju napao.

Kako su ispričali, Slobodan je potom izbo i Ankicu, pa dograbio benzin i ispolivao Zdravku.

"Kod sebe nije imao upaljač i uleteo je kod jednog komšije i tražio da mu. ČovJek mu je dao, nije znao o čemu se radi... On se onda vratio do Zdravke i namJeravao je da iskoristi upaljač, ali je u posljednjem trenutku izletio još jedan komšija i izbio mu je upaljač iz ruke."

