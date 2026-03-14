Tragedija u Sarajevu: Na trotoaru pronađeno tijelo muškarca

Tijelo muškarca sinoć je pronađeno na trotoaru, na području opštine Stari Grad, u ulici Mula Mustafe Bašeskije.

Kako je za portal „Avaza“ potvrđeno iz MUP-a KS, u 20:40 sati je PU Stari Grad obaviještena od strane tima Hitne pomoći da su imali intervenciju u ulici Mula Mustafe Bašeskije, na trotoaru, i da je ljekar konstatovao smrt muškarca starosti od 68 godina.

- Obaviješten je tužilac i obavljen je uviđaj – potvrdila nam je portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Pretpostavlja se da je muškarcu pozlilo na ulici.