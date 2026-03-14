Tragedija u Sarajevu: Na trotoaru pronađeno tijelo muškarca

Autor:ATV
14.03.2026
09:54
Komentari:0
Tijelo muškarca sinoć je pronađeno na trotoaru, na području opštine Stari Grad, u ulici Mula Mustafe Bašeskije.
Kako je za portal „Avaza“ potvrđeno iz MUP-a KS, u 20:40 sati je PU Stari Grad obaviještena od strane tima Hitne pomoći da su imali intervenciju u ulici Mula Mustafe Bašeskije, na trotoaru, i da je ljekar konstatovao smrt muškarca starosti od 68 godina.
Peskov: Svijetu potrebna ruska nafta
- Obaviješten je tužilac i obavljen je uviđaj – potvrdila nam je portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.
Pretpostavlja se da je muškarcu pozlilo na ulici.
Hronika
3 h0
Hronika
13 h0
Hronika
13 h0
Hronika
14 h0
