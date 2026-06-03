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Virus ebola nastavlja da se širi: Raste i broj preminulih

Autor:

ATV
03.06.2026 16:33

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Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je u Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno 344 slučaja ebole, kao i da je 60 pacijenata preminulo od te bolesti!

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je na konferenciji za novinare da se sa odgovorom na epidemiju i dalje zaostaje, ali da zdravstvene službe "pod vođstvom vlade DR Konga, sustižu" epidemiju.

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Epidemija ebole se iz Konga proširila na susjednu Ugandu, a Ministarstvo zdravlja te zemlje je saopštilo da je u Ugandi do juče potvrđeno 15 slučajeva ebole.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Ugande, od izbijanja epidemije ebole u toj zemlji je od te bolesti jedan pacijent preminuo.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Ebola virus

ebola

Svjetska zdravstvena organizacija

Uganda

Kongo

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