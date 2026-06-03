Planinar je samo prolazio, a onda se dogodilo nezamislivo: Ovo je natjeralo medvjedicu na napad

Tridesetšestogodišnji muškarac teško je povrijeđen nakon što ga je na planinarskoj stazi u Slovačkoj napao smeđi medvjed.

Spasen je helikopterom nakon što je zadobio ozbiljne povrede vrata.

Dramatičan incident dogodio se u utorak naveče u selu Stranjavi, na samom rubu livade koja graniči sa šumom. Portparol spasilačke službe potvrdila je da je povrijeđeni pacijent hitno prevezen u bolnicu u Žilini.

Prema navodima televizijskog kanala TV Markiza, muškarac je zadobio brojne ugrize po tijelu, ali je, srećom, trenutno u stabilnom stanju. Pretpostavlja se da je napad izazvala medvjedica koja se uplašila za svoje dvoje mladunaca koje je muškarac primijetio u blizini.

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Nadležne vlasti izdale su hitno upozorenje javnosti da izbjegava pomenuto područje kako bi se spriječili novi susreti sa opasnom životinjom.

Iako se procjenjuje da u slovačkim divljinama živi oko 1200 smeđih medvjeda, oni obično izbjegavaju ljude.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da su napadi gotovo neizbježni kada se susreti dese neočekivano ili kada majka osjeti da su joj mladunci ugroženi.

Nažalost, neki od sličnih sukoba u proteklim godinama završili su tragično, zbog čega je oprez neophodan, prenosi Dnevnik.hr.