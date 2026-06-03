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Za svega pet dana kažnjeno skoro 3.000 vozača

Autor:

ATV
03.06.2026 15:46

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Policija Kantona Sarajevo spremno je dočekala primjenu izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, a prvi rezultati pojačanih kontrola pokazuju da su nove mjere odmah dale efekat.

Prema podacima koje je objavio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, u prvih pet dana od stupanja na snagu novih zakonskih odredbi kontrolisano je gotovo 3.500 vozača i vozila.

Tokom akcije policijski službenici izdali su ukupno 2.768 prekršajnih naloga.

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Posebna pažnja usmjerena je na vozače koji grubim kršenjem propisa ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Tako su od višestrukih povratnika u činjenju prekršaja oduzeta dva vozila, dok je jedan motocikl oduzet zbog obijesne vožnje. Policija je sankcionisala i šest vozača koji su zatečeni u izvršenju ovog prekršaja.

Kolike su nove kazne možete pročitati klikom na OVAJ LINK.

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Tagovi :

saobraćaj

Kazna

kazne

Policija

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