Za svega pet dana kažnjeno skoro 3.000 vozača

Autor:ATV
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Policija Kantona Sarajevo spremno je dočekala primjenu izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, a prvi rezultati pojačanih kontrola pokazuju da su nove mjere odmah dale efekat.
Prema podacima koje je objavio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, u prvih pet dana od stupanja na snagu novih zakonskih odredbi kontrolisano je gotovo 3.500 vozača i vozila.
Tokom akcije policijski službenici izdali su ukupno 2.768 prekršajnih naloga.
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Posebna pažnja usmjerena je na vozače koji grubim kršenjem propisa ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
Tako su od višestrukih povratnika u činjenju prekršaja oduzeta dva vozila, dok je jedan motocikl oduzet zbog obijesne vožnje. Policija je sankcionisala i šest vozača koji su zatečeni u izvršenju ovog prekršaja.
Kolike su nove kazne možete pročitati klikom na OVAJ LINK.
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