Za roditelje njegovatelje u Srpskoj dodatnih 41 milion KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je za rješavanje problem organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom predviđeno dodatnih 41 milion KM.

Minić je istakao da su u kratkom roku uspjeli da povećaju sredstva za 1.600 do 1.700 korisnika, odnosno da obezbijede dodatnih 41 milion KM.

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"Uvjeren sam da to niko neće moći da koristi za politizaciju", rekao je Minić novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa predstavnicima ovih organizacija i udruženja.

Minić je istakao da će Vlada Srpske sutra razmatrati izmjene zakona koje bi trebalo da regulišu ova pitanja, te najavio da će nakon sjednice Narodne skupštine ponovo biti održan sastanak sa predstavnicima ovih udruženja.

On je naglasio da je načinjen pomak kada je riječ o rješavanju pitanja ove kategorije stanovnika, te je podsjetio da je to bio prioritet u njegovom ekspozeu.

"Danas se neće riješiti problemi ovih kategorija, oni su `tihi borci` u svojim kućama, najčešće ih ne vidimo i 24 časa su vezani za svoje najbliže kojima je potrebna pomoć", naveo je Minić, prenosi "Srna".

On je dodao da je na sastanku bilo riječi i o problemu djece sa smetnjama u razvoju koja se redovno školuju i čiji su se roditelji odlučili za taj stepen socijalizacije i provođenje vremena u školskoj ustanovi, umjesto za primanje dodatka.

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"Bilo je riječi i o drugim pitanjima koja treba da urede ovu oblast, ali to podrazumijeva izmjene drugih zakona. Ovo je dokaz da se zajedno može dođi do rješenja".

On je istakao da Vlada Srpske želi da bude 24 časa na usluzi ovoj kategoriji stanovnika, kao i borcima.

Predstavnici Udruženja za pomoć lica sa autizmom "Djeca svjetlosti", Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica i drugih udruženja zahvalili su Vladi i resornom ministarstvu, ističući da je ovo put da se dođe do pravih rješenja.

Sastanku je prisustvovao i ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

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Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti trebalo bi da bude produženo pravo roditelja-njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života.