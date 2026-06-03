Kremlj o napadima na Sankt Peterburg: Zbog ovoga se nastavlja SVO

Reakcija Rusije na udare Oružanih snaga Ukrajine na Sankt Peterburg izvedene jutros, biće sistemskog karaktera, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Želim da vas podsjetim na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova, u kojem se navodi da će naši odgovori biti sistemskog karaktera. Oni, zapravo, već imaju takav karakter", istakao je on, prenosi RT Balkan.

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Napomenuo je da se Specijalna vojna operacija nastavlja upravo zato da do ovakvih udara ne bi dolazilo.

Svijet Dronovi stigli do Putinovog rodnog grada - gori naftni terminal u Sankt Peterburgu

Kako je ranije saopštila pres-služba administracije gradonačelnika, ukrajinski dronovi napali su objekte infrastrukture u nekoliko dijelova Sankt Peterburga, a ima i povrijeđenih.