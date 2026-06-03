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Kremlj o napadima na Sankt Peterburg: Zbog ovoga se nastavlja SVO

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ATV
03.06.2026 13:20

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Кремљ о нападима на Санкт Петербург: Због овога се наставља СВО
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Reakcija Rusije na udare Oružanih snaga Ukrajine na Sankt Peterburg izvedene jutros, biće sistemskog karaktera, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Želim da vas podsjetim na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova, u kojem se navodi da će naši odgovori biti sistemskog karaktera. Oni, zapravo, već imaju takav karakter", istakao je on, prenosi RT Balkan.

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Napomenuo je da se Specijalna vojna operacija nastavlja upravo zato da do ovakvih udara ne bi dolazilo.

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Kako je ranije saopštila pres-služba administracije gradonačelnika, ukrajinski dronovi napali su objekte infrastrukture u nekoliko dijelova Sankt Peterburga, a ima i povrijeđenih.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Sankt Peterburg

Ruska vojna operacija 2026

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