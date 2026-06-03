Specijalni predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev izjavio je da su evropske zemlje izgubile približno tri biliona evra zbog odbijanja ruskih energenata.

Naveo je da tako efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu.

Dmitrijev je novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF) rekao da Njemačka i druge evropske zemlje vide da su već izgubile oko tri biliona evra zbog "poricanja" ruskog energetskog sektora i da "efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu", preneo je TASS.

"Stoga je važno da evropske snage i političari budu prisutni na SPIEF-u. Takođe ćemo održati sastanak i panel diskusiju sa predstavnikom njemačke stranke Alternativa za Njemačku, koja se takođe zalaže za obnavljanje Sjevernog toka 2 i za obnavljanje partnerstva sa Rusijom", rekao je Dmitrijev.