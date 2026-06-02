Oglas u BiH zapalio mreže: Plata 6.000 KM i besplatan smještaj

Oglasi za posao iz Hercegovine posljednjih dana su privukli veliku pažnju na društvenim mrežama zbog plata koje su znatno iznad prosjeka u Bosni i Hercegovini.

Naime, u Viber grupi "Tražim nudim posao" objavljeni su oglasi za zapošljavanje radnika u luksuznom hotelu "President" u Čapljini, a posebno se ističu primanja za kuvare koja dosežu gotovo 6.000 konvertibilnih maraka, odnosno 3.000 evra, piše "Biznisinfo.ba".

Kuvaru plaća 3000 evra

Kako se navodi u oglasu, hotel traži kuvara ili kuvaricu za rad u a la karte restoranu, a ponuđena plaća kreće se od 2.500 do 3.000 evra, odnosno približno između 4.900 i 5.900 KM.

Uz visoku platu zaposlenicima su ponuđeni besplatan smještaj, rad u smjenama, jedan slobodan dan nedjeljno, stalno zaposlenje, kao i godišnji odmor u trajanju od 2 puta po 12 dana.

Osim kuvara, hotel traži i konobare i konobarice, za koje je ponuđena plaća od 2.500 do 3.000 KM, uz osiguran smještaj i hranu, rad u smjenama (šest dana rada i jedan slobodan dan), kao i mogućnost stalnog zaposlenja i dodatnih bonusa.

Luksuzni hotel u blizini Međugorja i Jadrana

Hotel "President" nalazi se u Tasovčićima kod Čapljine, na vrlo atraktivnoj lokaciji u blizini granice s Hrvatskom, magistralnog puta prema Jadranskom moru, ali i turističkih destinacija poput Međugorja i Mostara.

Riječ je o luksuznom objektu otvorenom 2021. godine, koji je brzo postao jedno od poznatijih mjesta za smještaj i organizaciju događanja u Hercegovini.

Zanimljivo je da je jedan od vlasnika hotela bivši hrvatski reprezentativac i fudbaler Nikica Jelavić, koji je hotel pokrenuo zajedno s poslovnim partnerom Goranom Suškom.

Jelavić je rođen u Gabeli kod Čapljine, a tokom karijere igrao je za Glazgov Rendžers, Everton i Hal. Nakon završetka sportske karijere okrenuo se biznisu i ulaganjima u turizam i ugostiteljstvo, ali i trenerskoj karijeri - u netom završenoj sezoni vodio je Lokomotivu.