Минић: Од новог америчког амбасадора очекујемо да буде реалан и коректан

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да од новог америчког амбасадора у БиХ очекује само да буде реалан и коректан.
"Ништа друго. Нисмо добили никакве бенефите од САД. Нисмо лоши момци и нисмо на црним листама зато што ни не треба на њима да будемо", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, преноси Срна.
Он је додао да нови амбасадар не треба ништа да уради против Федерације БиХ.
"Нека су живи и здрави, само нека нас више не дирају", поручио је Минић.
Предсједник САД Доналд Трамп предложио је Роналда Џонсона за новог америчког амбасадора у БиХ, саопштено је из Бијеле куће.
Према пракси у САД, Трамп је Сенату Конгреса САД упутио приједлог за именовање амбасадора у бројним земљама, укључујући БиХ. Уколико Сенат потврди именовање Џонсона, он ће званично преузети функцију амбасадора САД у БиХ. Џонсон је бригадни амерички генерал из Масачусетса, са богатом војном каријером.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Најновије
16
33
16
32
16
27
16
23
16
16
Тренутно на програму