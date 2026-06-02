Минић: Од новог америчког амбасадора очекујемо да буде реалан и коректан

Аутор:

АТВ
02.06.2026 14:31

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да од новог америчког амбасадора у БиХ очекује само да буде реалан и коректан.

"Ништа друго. Нисмо добили никакве бенефите од САД. Нисмо лоши момци и нисмо на црним листама зато што ни не треба на њима да будемо", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, преноси Срна.

Он је додао да нови амбасадар не треба ништа да уради против Федерације БиХ.

"Нека су живи и здрави, само нека нас више не дирају", поручио је Минић.

Предсједник САД Доналд Трамп предложио је Роналда Џонсона за новог америчког амбасадора у БиХ, саопштено је из Бијеле куће.

Према пракси у САД, Трамп је Сенату Конгреса САД упутио приједлог за именовање амбасадора у бројним земљама, укључујући БиХ. Уколико Сенат потврди именовање Џонсона, он ће званично преузети функцију амбасадора САД у БиХ. Џонсон је бригадни амерички генерал из Масачусетса, са богатом војном каријером.

