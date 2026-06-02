"Институције Српске увијек на страни народа"

Аутор:АТВ
Коментари:3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је данас да су институције Српске увијек биле на страни народа и доказивале своју улогу и значај, чега сви морају бити свјесни.
"Ради тога институције Српске јесу перманентна мета напада, како оних из Сарајева, тако и из дијела међународне заједнице. Свједочимо томе довољно дуго, и ви сте свједоци, гледате, пратите. Знате ли зашто је то тако и због чега се то ради?", упитао је Минић на предавању на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра".
Он је нагласио да је то управо због тога што баш у Српској људи имају прилику да буду слободни, да уче историју онакву каква јесте, право онакво какво треба да буде и све предмете из којих се може научити да би се просуђивало независно и рационално.
"Од некадашњег аустроугарског управника БиХ Бењамина Калаја и покушаја да се укине ћирилица и све оно што она са собом носи, па до `савремених Калаја` оличених у ликовима разних високих представника и сличних агентура, сви су имали за циљ да нам отму слободу промишљања, након тога право, народ, а на крају и државу", додао је Минић.
Према његовом мишљењу, све ово је историја сервирала српском народу у разним интервалима, преноси Срна
"Ви сте млађе генерације, довољно је да се вратите пар година или само годину уназад и да посложите ове елементе и све ће вам бити јасно", навео је Минић.
Он је додао да је странац у БиХ /Кристијан Шмит/ прекршио међународно право, сва правила и процедуре, да постоји уплитање страних сила и, како каже, оно што је најгоре, Сарајево које је спремно да се до краја обрачуна са Републиком Српском.
"Наравно, почевши од најзачајније институције, институције предсједника Републике Српске, а ви знате како политички систем Српске функционоше, знате како се он бира и чију директну вољу представља", рекао је Минић.
Уз то, подсјећа он, постоји најгрубља узурпација правосуђа на нивоу БиХ, које треба да је заједничко, да у њему Република Српска партиципира.
"Међутим, ни тога нема, узурпирано је и уништено. На другој страни имате институције Републике Српске, одговорне и спремне да заштите Устав и све оно што из њега произилази", рекао је Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч17
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Најновије
16
33
16
32
16
27
16
23
16
16
Тренутно на програму