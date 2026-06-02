Гајанин: Српска се успјешно развија захваљујући институцијама

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин рекао је да се Република Српска успјешно развија, захваљујући свим њеним институцијама.
"Академска заједница је успјешно учествовала у стварању Републике Српске и помоћи ће Влади када је ријеч о заштити Српске, али и унапређењу њене позиције у регионалним, али и свјетским размјерама", рекао је Гајанин новинарима након предавања које је премијер Републике Српске Саво Минић одржао о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра" на Факултету политичких наука, преноси Срна.
Гајанин је нагласио да Универзитет има подршку Владе Српске, предсједника Републике и свих институција у стварању бољих услова за рад и студирање.
"Имали смо данас прилику да видимо неколико пројеката које захваљујући средствима и предсједника Републике Српске и Владе Српске реализујемо у Универзитетском граду", рекао је Гајанин.
Он је навео да су услови за студирање у Републици Српској све бољи и да ће тако бити у наредном периоду, додавши да је тако и када је ријеч о условима рада наставниког кадра.
"Влада Републике Српске се залаже и за побољшање стандарда запослених у области високог образовања и на томе смо им захвални", нагласио је Гајанин.
