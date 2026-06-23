Ronaldovi golovi zasjenili pobjedu Portugala

Portugal je slavio sa 5:0 protiv Uzbekistana, a zvijezda ekipe Kristijano Ronaldo postigao je dva gola.

Do prednosti je Portugal stigao već u šestom minutu meča. Strijelac je bio Ronaldo. Na asistenciju Žo Kansela sa desne strane, Portugalac je voleom slomio golmana Uzbekistana.

Desetak minuta kasnije idealna prilika iz slobodnjaka uz kazneni prostor. Ronaldo se namjestio, ali je šut prepustio Mendešu koji povećava prednost Portugala na 2:0.

A onda, ponovo Ronaldo. U 39. minutu na asistenciju Bruna Fernandeša Ronaldo ponovo postiže gol i povećava prednost na 3:0.

U drugom poluvremenu Nematov nije imao sreće u 60. minutu meča i šalje loptu u svoju mrežu, a Rafael Leao u 87. minutu postavlja konačnih 5:0.

Ronaldo tema broj 1

Portugal je remizirao u prvom meču protiv Konga (1:1) i tada su izabranici Roberta Martineza dobili žestoke kritike. Najviše oštrih riječi bilo je adresirano Kristijanu Ronaldu koji nije na prošlom meču pokazao ništa. Ronaldo je uz Lionela Mesija gotovo veći od ovog Svjetskog prvenstva. Ovo je oproštaj od velike nacionalne scene za dva najveća fudbalera u istoriji ovog sporta.

Portugalcu se osim loših dana na terenu spočitavaju i uspjesi najvećeg rivala Lionela Mesija koji je silovito startovao na ovom Svjetskom prvenstvu i već upisao pet golova. Ali, to nije bilo dovoljno tereta za Ronalda. Mediji su ga optuživali i za stanje u ekipi. Za narušene odnose i lošu igru na terenu kriv je bio Ronaldo. Poznato je da sa pojedinim saigračima nema dobar odnos. Jedan od njih je Bruno Fernandeš sa kojim je Ronaldo igrao i u Mančester junajtedu.

Da je veliki pritisak na portugalsku zvijezdu pokazuje i gest Juventusa. Klub iz Torina je bivšem igraču posvetio objavu "Najmračnije je pred zoru", čime su ga podržali u ovoj teškoj situaciji.

Koliko su njegovi golovi na današnjem meču veći od same pobjede Portugala govori i činjenica da su brojni svjetski mediji kao udarnu vijest plasirali informaciju da je Ronaldo postigao gol.

Naredni meč će Portugal igrati protiv Kolumbije.