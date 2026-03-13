Detalji teške nesreće u BiH: Ima povrijeđenih, reagovali Hitna i vatrogasci

Autor:ATV
13.03.2026
22:02
Komentari:0
Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak u 18:33 sati dogodila u mjestu Pocrte kod Gruda.
Portparol Uprave policije MUP-a ZHK Marko Banožić potvrdio je za portal "Jabuka.tv" da su u nesreći učestvovali I.Š. (2003.) iz Gruda s vozilom marke “Ford” BiH registarskih oznaka i Z.Š. (1961.) iz Gruda s vozilom marke “Opel” hrvatskih registarskih oznaka.
U navedenoj nezgodi tjelesne povrede zadobili su vozači I.Š. i Z.Š, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta.
Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Grude koji poduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja u ZHK.
