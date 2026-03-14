Oglasio se Osnovni sud u Banjaluci o zahtjevu VSTS za brisanje Dodika iz registra

Iz banjalučkog Osnovnog suda potvrđeno je da se VSTS BiH obratio ovom sudu sa zahtjevom za dostavljanje informacija o preduzetim aktivnostima na brisanju Milorada Dodika, kao predsjednika SNSD-a, iz registra političkih organizacija.

"VSTS se obratio Osnovnom sudu u Banjaluci vezano za dostavljanje informacija o preduzetim aktivnostima na šta će Sud u ostavljenom roku dostaviti odgovor", navedeno je u odgovoru.

Svijet Monstruozna prevara: Tvrdila da ima rak i da joj je kćerka preminula, pa uzimala pare

Podsjećamo, nastavljena je hajka sarajevskog pravosuđa na lidera SNSD-a Milorada Dodika. VSTS BiH je od Osnovnog suda u Banjaluci zatražio informacije o brisanju Dodika kao predsjednika stranke iz registra. Pravnici su poručili da je dopis VSTS-a nezapamćen pritisak na sud i sudije, piše RTRS.