Pazite, ovo je najopasnija prevara trenutno: Ne nasedajte na poruke

Banka NLB Komercijalna banka upozorila je građane na novu vrstu prevare putem Vocap poruka koje mogu stizati čak i sa poznatih brojeva telefona.

Kako navode, prevaranti mogu slati poruke koje deluju uverljivo jer se u razgovoru često vidi i prethodna prepiska sa kontaktom koji je već u imeniku korisnika.

Građanima se savetuje da ni u kom slučaju ne uplaćuju novac niti dele osjetljive podatke ukoliko posumnjaju da je riječ o prevari.

U slučaju sumnje na prevaru, korisnici mogu odmah kontaktirati banku putem telefona +381 11 20 18 600 ili putem imejla kontakt.centar@nlbkb.rs

Banka apeluje na građane da budu oprezni i da svaku sumnjivu poruku prijave nadležnim službama.

Na ovu prevaru nedavno je upozorilo je i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku.

MUP je u saopštenju upozorio građane kako se navodi "na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava aplikacija Vocap".

"Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje djeluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput "našao sam link sa tvojom slikom", "glasaj klikom na link" ili "pogledaj ovo, ti si na fotografiji", uz prilog ili internet link, navodi se u saopštenju MUP-a.", navedeno je u saopštenju.

"Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom Vocap nalogu, a nakon toga, napadači mogu da čitaju poruke, šalju poruke u ime žrtve i nastave širenje prevare drugim kontaktima", objašnjno je iz MUP-a.

I MUP je apelovao na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i ako stižu od poznatih kontakata, ne unose kodove niti prate uputstva sa nepouzdanih internet stranica, da redovno proveravaju da li na svom Vocap nalogu postoje nepoznati 'povezani uređaji', kao i da odmah uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju, prenosi B92.