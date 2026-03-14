Danas uglavnom sunčano i toplo

Autor:ATV
14.03.2026
08:21
U Republici Srpskoj i Federaciji FBiH /FBiH/ prije podne će biti uglavnom sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti, dok od sredine dana ponegdje može pasti i po koja kap kiše.
Uveče uglavnom vedro, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana povremeno i pojačan južnih smjerova.
Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21 stepen Celzijusov, u višim predjelima od 11.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno vedro.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik minus četiri, Sokolac minus tri, Gacko i Livno minus dva, Šipovo i Rudo minus jedan, Ivan sedlo, Višegrad i Han Pijesak nula, Foča, Srebrenica, Ribnik i Novi Grad jedan, Sanski Most, Tuzla, Mrkonjić Grad i Bijeljina dva, Prijedor i Banjaluka tri, Srbac i Sarajevo četiri, Doboj i Trebinje pet, Mostar šest i Gradačac sedam stepeni Celzijusovih.
