Danas slavimo veliku sveticu: Žene treba da izgovore ovu molitvu za spas duše

ATV

14.03.2026

07:45

Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetu prepodobnu mučenicu Evdokiju.

Sveta prepodobna mučenica Evdokija živjela je u Iliopolju gradu Feničanskom za vrijeme carovanja Trajanova. Bila je najpre velika razvratnica, a potom pokajnica, isposnica i najzad mučenica.

Ogromno bogatstvo je stekla neprihvatljivim ponašanjem, a onda joj je život mijenja iz korijena potpuno nesvjesno stari monah German, navodi SPC.

Naime, German je došao u grad i odseo kod dobrog prijatelja čija je kuća bila pored Evdokijine.

Svake noći je čitao Psaltir i neku knjigu o Strašnome Sudu, a njegove riječi su Evodkiji privukle pažnju i počela je sve pažljivije i pažljivije da ga sluša.

Poželjela je da se krsti

Zapravo, riječi su joj utjerale strah u kosti, te je poslala sluge da umole tog monaha da dođe kod nje. On je na kraju došao, a na kraju njihovog dugog razgovora o vjeri i spasenju, Evdokija je poželjela da se krsti.

Nakon krštenja cijelo svoje imanje je predala crkvi, otpustila je svoje sluge i robve i povukla se u ženski manastir.

Ostatak života je posvetila monaškom životu, a samo 13 mjeseci nakon velike promjene u životu i povlačenja u manastir je izabrana za igumaniju.

Posječena mačem

U manastiru je poživjela 56 godina, međutim kada je u jednom trenutku došlo do gonjenja hrišćana od strane nekoga kneza Vikentija, sveta Evdokija je posječena mačem.

Evo divnog primera, kako jedan sud nečistoće može da se očisti, osveti i ispuni skupocjenim nebeskim mirisom, blagodaću Duha Svetoga.

Smatrala je da svaka žena mora da se iskreno pomoli za spasenje duše, kako bi imala mir u duši, što donosi i slogu u kući.

Molitva za žene

U nastavku vam predstavljamo molitvu za spas duše koju bi sve žene trebalo danas da izgovore:

Istinskom duhovnošću svezala si svoju dušu za ljubav Božiju, a propadljivost, krasotu i prolazne ljepote zaboravom si pretekla, kao učenica Hristova. Prvo si postom strasti umirila, zatim si stradanjem đavola posramila. Zato te je Hristos duplog vijenca udostojio, slavna Evdokijo, sveta mučenice: Moli Hrista Boga da spase duše naše, prenosi Informer.

