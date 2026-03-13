Nova pravila za vozače u BiH, tiču se dozvola i tablica

Autor:ATV
13.03.2026
23:27
Komentari:0
U BiH nedavno su uvedene važne izmjene u oblasti registracije vozila, vozačkih dozvola i licenciranja profesionalnih vozača, čime bi, prema navodima Ministarstva transporta i komunikacija, trebalo doći do pojednostavljenja procedura, smanjenja administracije i usklađivanja s praksama EU.
Izmjene su objavljene u Službenom glasniku BiH a odnose se na tri pravilnika: Pravilnik o registraciji vozila, Pravilnik o vozačkoj dozvoli te Pravilnik o uslovima za izdavanje licence i kvalifikacione kartice vozača.
Jedna od najvažnijih novina odnosi se na mogućnost izdavanja dodatne registarske tablice, u javnosti često nazvane treća tablica. Ova tablica izdaje se u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja jedne od postojećih, što bi posebno trebalo olakšati rad prevoznicima.
Prema pravilniku, dodatna tablica može se izdati za teže kategorije vozila i njihova priključna vozila, a rok za izdavanje je osam radnih dana. U hitnim slučajevima tablica se može dobiti i za tri dana.
Na ovaj način smanjuje se mogućnost da vozila danima budu van upotrebe zbog administrativnih procedura.
Takođe, ukinuta je dosadašnja obaveza objavljivanja gubitka ili krađe registarske tablice u Službenim novinama, čime se vozačima štedi i vrijeme i novac.
Izmjene se odnose i na registarske tablice za motocikle koje sada dolaze u dvije standardizirane dimenzije i imaju plavo polje s oznakom BIH, slično tablicama za putnička vozila.
Cilj je usklađivanje izgleda tablica s evropskim standardima i lakša međunarodna prepoznatljivost vozila iz BiH.
Nova pravila donose i olakšice za vlasnike određenih kategorija vozila. Registracija oldtajmera, traktora, radnih mašina, motokultivatora i vozila do 50 kubika više nema vremensko ograničenje.
Ipak, vlasnici su i dalje obavezni redovno obavljati tehnički pregled i imati važeću policu osiguranja.
Izmjene su uvedene i u Pravilnik o vozačkoj dozvoli. Jedna od važnijih novosti odnosi se na profesionalne vozače kojima je izrečena zabrana upravljanja samo određenom kategorijom vozila.
Umjesto potpunog oduzimanja vozačke dozvole, sada se može izdati zamjenska dozvola u kojoj je evidentirana zabrana samo za određenu kategoriju.
Na taj način vozači neće biti spriječeni da obavljaju posao za druge kategorije vozila dok traje zabrana.
Uvedeni su i novi obrasci i preciznije procedure kako bi postupci bili ujednačeni u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Treći set izmjena odnosi se na izdavanje licenci i kvalifikacijskih kartica profesionalnih vozača.
Najveća novina je uvođenje modela "Centra izvrsnosti". Kompanije koje imaju veliku flotu i dugogodišnje iskustvo moći će dio obuke za svoje vozače organizovati unutar vlastite kompanije.
Ispiti će se i dalje polagati pred ovlaštenim stručnim institucijama.
Sve ove izmjene predstavljaju pokušaj modernizacije sistema registracije vozila i izdavanja vozačkih dokumenata u Bosni i Hercegovini te usklađivanja domaćih propisa sa standardima Evropske unije, piše Tuzlainfo.
