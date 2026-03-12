Škoda ostvarila rekordan godišnji profit

Škoda je u velikoj mjeri izbjegla uticaj carinske politike američkog predsjednika Donalda Trampa, pošto ta automobilska marka ne posluje u Sjevernoj Americi.

Češka Škoda objavila je najbolje finansijske rezultate u svojoj istoriji i rekordan operativni profit od 8,6 milijardi evra u 2025. godini.

Prodaja automobila Folksvagenove podružnice porasla je za 8,3 odsto i donijela rekordan prihod od 30,1 milijardu evra, dok su globalne isporuke premašile milion vozila prvi put u posljednjih šest godina.

Glavni izvršni direktor Klaus Celmer izjavio je da rezultat dokazuje da kompanija "može da održi profitabilan rast zasnovan na robusnom poslovnom modelu i jasnoj orijentaciji na kupca", prenijela je agencija DPA.

"Za nas, centar rasta će biti Indija", rekao je Celmer i dodao da su isporuke automobila u toj zemlji gotovo udvostručene tokom 2025. godine.

Udio električnih vozila i plag-in hibrida porastao na više od četvrtine, ali se "Škoda" i dalje oslanja na motore sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Nasljednik kompaktnog SUV modela "karok" trebao bi da bude predstavljen za dvije godine sa konvencionalnim i hibridnim pogonom.

Škodina matična kompanija Folksvagen prijavila je pad profita usljed pada prodaje u Kini i troškova povezanih sa promjenom strategije elektrifikacije u Poršeu.