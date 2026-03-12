Oglasila se Marina Gagić, rastužila sve slikom kojom se oprostila od Dragana Lazića

Foto: Instagram

Marina Gagić se oglasila i oprostila od Dragana Lazića, koji je poginuo juče, 11. marta.

Lazićeva bivša je objavila sliku Dragana sa Darkovim sinom Aleksejem. Dragan Lazić Scena Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije "Čika Dragane, počivaj u miru", napisala je i dodala emotikon slomljenog srca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.