Oglasila se Marina Gagić, rastužila sve slikom kojom se oprostila od Dragana Lazića

Autor:

ATV

12.03.2026

17:56

Komentari:

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића
Foto: Instagram

Marina Gagić se oglasila i oprostila od Dragana Lazića, koji je poginuo juče, 11. marta.

Lazićeva bivša je objavila sliku Dragana sa Darkovim sinom Aleksejem.

Драган Лазић
Dragan Lazić
Ана Севић

Scena

Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije

"Čika Dragane, počivaj u miru", napisala je i dodala emotikon slomljenog srca.

