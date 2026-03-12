Oglasila se Marina Gagić, rastužila sve slikom kojom se oprostila od Dragana Lazića

Autor:ATV
12.03.2026
17:56
Komentari:0
Marina Gagić se oglasila i oprostila od Dragana Lazića, koji je poginuo juče, 11. marta.
Lazićeva bivša je objavila sliku Dragana sa Darkovim sinom Aleksejem.
Scena
Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije
"Čika Dragane, počivaj u miru", napisala je i dodala emotikon slomljenog srca.
