Muškarac otet, spaljen i silovan zbog 100.000 evra

Jedan muškarac pronađen je nag u blizini Liona, na jugoistoku Francuske, a policiji je rekao da je bio otet i mučen u podrumu, saopštila je danas Direkcija za međupokrajinsku policiju Rone (DIPN).
On izjavio da su ga juče otela četiri maskirana muškarca po izlasku iz restorana i odvela ga u podrum, gdje su ga mučili, palili i silovali, zahtevajući od njega 100.000 evra, prenosi "Figaro".
Pronađen je u blizini rijeke Dua, između Liona i Vilerbana.
DIPN je pokrenuo istragu da bi se utvrdilo šta se dogodilo i da bi se odgovorni identifikovali.
