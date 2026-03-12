Logo
Muškarac otet, spaljen i silovan zbog 100.000 evra

12.03.2026

Foto: Printskrin/Jutjub

Jedan muškarac pronađen je nag u blizini Liona, na jugoistoku Francuske, a policiji je rekao da je bio otet i mučen u podrumu, saopštila je danas Direkcija za međupokrajinsku policiju Rone (DIPN).

On izjavio da su ga juče otela četiri maskirana muškarca po izlasku iz restorana i odvela ga u podrum, gdje su ga mučili, palili i silovali, zahtevajući od njega 100.000 evra, prenosi "Figaro".

Pronađen je u blizini rijeke Dua, između Liona i Vilerbana.

DIPN je pokrenuo istragu da bi se utvrdilo šta se dogodilo i da bi se odgovorni identifikovali.

