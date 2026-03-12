Tramp: Nikada neću dozvoliti da se to dogodi

Rast cijena nafte donosi veliku zaradu Sjedinjenim Američkim Državama kao najvećem proizvođaču, rekao je danas američki predsjednik Donald Tramp, ali je istakao da je za njega mnogo važnije da se zaustavi Iran.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da treba spriječiti Iran, koji je označio za "carstvo zla", da dođe do nuklearnog oružja i uništi Bliski istok, pa čak i čitav svijet.

"Nikada neću dozvoliti da se to dogodi", zaključio je američki predsjednik.