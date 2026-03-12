Logo
Large banner

Tramp: Nikada neću dozvoliti da se to dogodi

Autor:

ATV

12.03.2026

16:55

Komentari:

2
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Cherry

Rast cijena nafte donosi veliku zaradu Sjedinjenim Američkim Državama kao najvećem proizvođaču, rekao je danas američki predsjednik Donald Tramp, ali je istakao da je za njega mnogo važnije da se zaustavi Iran.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da treba spriječiti Iran, koji je označio za "carstvo zla", da dođe do nuklearnog oružja i uništi Bliski istok, pa čak i čitav svijet.

njemacka zastava

Svijet

Njemačka pojačava mjere bezbjednosti

"Nikada neću dozvoliti da se to dogodi", zaključio je američki predsjednik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Izrael Iran

Iran vijesti

Iran

Amerika

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Њемачка појачава мјере безбједности

Svijet

Njemačka pojačava mjere bezbjednosti

3 h

0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Svijet

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Brisel igra "šibicarenje" i daje odriješene ruke Kurtiju

4 h

0
Прво обраћање новог иранског ајатолаха: Напади ће бити настављени!

Svijet

Prvo obraćanje novog iranskog ajatolaha: Napadi će biti nastavljeni!

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

20

04

Sagi o banjalučkom parkingu nema kraja: Stanivuković najavljuje novu odluku

19

57

Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

19

54

Moskva upozorava: Na pragu smo najveće energetske krize u istoriji

19

50

Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner