Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

ATV

12.03.2026

16:07

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан
Foto: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis, File

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan postavio je uslove za okončanje rata započetog 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran.

"Jedini način da se okonča ovaj rat, koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Američke Države, jeste da se priznaju legitimna prava Irana, isplate reparacije i obezbijede čvrste međunarodne garancije protiv bilo kakve buduće agresije", napisao je Pezeškijan na platformi X, prenosi Nova.

Iranski predsjednik je dodao da je tokom razgovora sa liderima Rusije i Pakistana potvrdio posvećenost Irana miru u regionu.

Rat na Bliskom istoku dodatno se širi i poprima globalne posljedice.

Pojačani napadi

Izrael i Iran nastavljaju razmjenu napada širom regiona - od Teherana i Libana do Zaliva.

Iran je pojačao napade na komercijalne brodove u Persijskom zalivu, a među metama su se našla i dva tankera pogođena u iračkim vodama.

Raste cijena nafte

Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svjetskih naftnih ruta, pretvara se u ključno žarište sukoba, dok Sjedinjene Američke Države upozoravaju civile da izbegavaju luke u tom području.

Istovremeno, cijena nafte je ponovo probila granicu od 100 dolara po barelu uprkos istorijskoj odluci 32 zemlje članice Međunarodne agencije za energiju da iz strateških rezervi oslobode 400 miliona barela nafte.

