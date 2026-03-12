Jak zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:
Sputnik Srbija
12.03.2026
14:12
Komentari:0
Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas istočni deo Tajvana, saopštila je tajvanska Centralna meteorološka uprava.
Zemljotres se dogodio u 20.14 časova po lokalnom vremenu, prenose lokalni mediji.
Prema navodima tajvanske Centralne meteorološke uprave, epicentar zemljotresa bio je 24,7 kilometara južno od sjedišta okruga Hualijen, u priobalnom području.
Zemljotres je registrovan na dubini od 15,1 kilometar.
Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Trenutno na programu