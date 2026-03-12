Logo
Jak zemljotres pogodio Tajvan

Sputnik Srbija

12.03.2026

14:12

Јак земљотрес погодио Тајван
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas istočni deo Tajvana, saopštila je tajvanska Centralna meteorološka uprava.

Zemljotres se dogodio u 20.14 časova po lokalnom vremenu, prenose lokalni mediji.

Prema navodima tajvanske Centralne meteorološke uprave, epicentar zemljotresa bio je 24,7 kilometara južno od sjedišta okruga Hualijen, u priobalnom području.

Zemljotres je registrovan na dubini od 15,1 kilometar.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

Zemljotres

Tajvan

