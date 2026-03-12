Logo
Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću

ATV

12.03.2026

15:10

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio se svima koji su ga nazvali da mu čestitaju rođendan.

"Prijateljima, drugovima, saradnicima, stranačkim kolegama, brojnim zvaničnicima. Posebno hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Odlično se razumijemo, možda zato što smo rođeni u sedam dana, on 5. ja 12. marta. Nećemo sitničariti i gledati godine", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

