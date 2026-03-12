Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću

Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio se svima koji su ga nazvali da mu čestitaju rođendan.

"Prijateljima, drugovima, saradnicima, stranačkim kolegama, brojnim zvaničnicima. Posebno hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Odlično se razumijemo, možda zato što smo rođeni u sedam dana, on 5. ja 12. marta. Nećemo sitničariti i gledati godine", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Hvala svima koji su me danas nazvali da čestitaju rođendan.

