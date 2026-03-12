Logo
Medvedev čestitao rođendan Dodiku: Cijenimo vašu posvećenost jačanju odnosa Moskve i Banjaluke

12.03.2026

14:33

Дмитриј Медведев
Foto: Youtube/ Global News

Predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je rođendan lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.

- Poštovani gospodine Dodik, molimo da primite najsrdačnije čestitke povodom vašeg rođendana. Vaša posvećenost odbrani zakonitih prava i interesa posebnog statusa Republike Srpske, koji je garantovan Dejtonskim mirovnim sporazumom, zasluženo uživa široku podršku njenih stanovnika.

Veoma cijenimo vaš doprinos jačanju saradnje između Moskve i Banjaluke. Nadam se da će i dalje uspostavljeni odnos povjerenja pomagati razvoj bilateralnih kontakata, uključujući između Partije "Jedinstvena Rusija" i SNSD-a. Želim vam poštovani gospodine Dodik, dobro zdravlje, neiscrpnu energiju i dalji uspjeh u vašoj odgovornoj djelatnosti - navodi se u čestitki Medvedeva.

Dodik se zahvalio Medvedevu na čestitkama.

- Zahvaljujem Dmitriju Medvedevu, predsjedniku Jedinstvene Rusije , na čestitki i lijepim riječima i željama povodom mog rođendana.

Dmitrij Medvedev

