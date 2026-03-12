Medvedev čestitao rođendan Dodiku: Cijenimo vašu posvećenost jačanju odnosa Moskve i Banjaluke

12.03.2026
Predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je rođendan lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.
- Poštovani gospodine Dodik, molimo da primite najsrdačnije čestitke povodom vašeg rođendana. Vaša posvećenost odbrani zakonitih prava i interesa posebnog statusa Republike Srpske, koji je garantovan Dejtonskim mirovnim sporazumom, zasluženo uživa široku podršku njenih stanovnika.
Veoma cijenimo vaš doprinos jačanju saradnje između Moskve i Banjaluke. Nadam se da će i dalje uspostavljeni odnos povjerenja pomagati razvoj bilateralnih kontakata, uključujući između Partije "Jedinstvena Rusija" i SNSD-a. Želim vam poštovani gospodine Dodik, dobro zdravlje, neiscrpnu energiju i dalji uspjeh u vašoj odgovornoj djelatnosti - navodi se u čestitki Medvedeva.
Zahvaljujem Dmitriju Medvedevu @MedvedevRussiaE , predsjedniku Jedinstvene Rusije, na čestitki i lijepim riječima i željama povodom mog rođendana. pic.twitter.com/CnWxy5mZRg— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 12, 2026
Dodik se zahvalio Medvedevu na čestitkama.
- Zahvaljujem Dmitriju Medvedevu, predsjedniku Jedinstvene Rusije , na čestitki i lijepim riječima i željama povodom mog rođendana.
